Cancelamento de férias de Haddad se deve a recuperação de familiar, diz Fazenda

O Ministério da Fazenda afirmou, por meio de nota, que o cancelamento das férias do ministro Fernando Haddad se deveu à recuperação de um familiar que passou por uma cirurgia no fim de 2024. As férias de Haddad haviam sido marcadas em janeiro por causa desse procedimento cirúrgico, segundo a pasta. O ministro teria férias nesta segunda-feira (6) e no período de 10 a 21 de janeiro, mas o período de descanso foi desmarcado. Haddad já vai se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva às 10h de desta segunda.