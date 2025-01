Balança comercial tem em 2024 superávit de US$ 74,6 bi, o 2º maior valor da série histórica

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 4,8 bilhões em dezembro, o que levou o saldo do País a fechar 2024 em US$ 74,6 bilhões, 24,6% menor que o acumulado em 2023, quando o resultado havia sido recorde. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o valor do ano passado foi alcançado com exportações de US$ 337 bilhões - baixa de 0,8% ante 2023 - e importações de US$ 262,5 bilhões - avanço de 9% ante o ano anterior.

Em dezembro, as exportações somaram US$ 24,9 bilhões e as importações alcançaram US$ 20,1 bilhões.

Resultados do ano e de dezembro superam mediana nas expectativas do mercado financeiro

O resultado para o ano ficou acima da mediana das expectativas do mercado financeiro na pesquisa do Projeções Broadcast, que indicava US$ 73,550 bilhões, com intervalo de US$ 71,7 bilhões a US$ 87,2 bilhões.

Para dezembro, a mediana apontava saldo US$ 3,4 bilhões em dezembro, com projeções que variavam de US$ 1,8 bilhão a US$ 6,5 bilhões.

Detalhamento das exportações e das importações em 2024