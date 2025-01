Arábia Saudita eleva preços de petróleo exportado para a Ásia pela primeira vez em 3 meses

A maior exportadora global de petróleo, Arábia Saudita, aumentou os preços de todos os tipos de petróleo bruto que vende para clientes asiáticos pela primeira vez em três meses, após o preço de alguns tipos do Oriente Médio ter se fortalecido em dezembro.

A gigante estatal do petróleo Saudi Arabian Oil Co., conhecida como Aramco, definiu nesta segunda-feira, 6, seu preço oficial de venda para carregamentos de fevereiro de seu principal petróleo bruto Arab Light para a Ásia - seu principal mercado - em US$ 1,50 o barril acima da média de Omã/Dubai, de US$ 0,90 o barril em janeiro.