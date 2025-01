RefinaBrasil pede a Lula sanção de benefício a refinaria de petróleo na Zona Franca de Manaus

O presidente da Associação Nacional dos Refinadores Privados (RefinaBrasil), Evaristo Pinheiro, encaminhou nesta sexta, 3, um ofício ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedindo a sanção de dispositivo aprovado no projeto que regulamenta a reforma tributária que prevê o uso de benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM) também para o refino de petróleo. No documento, a entidade defende que a inclusão dessa atividade no regime tributário da Zona Franca não é "uma concessão ou privilégio" mas um mecanismo de "atração de investimentos e segurança energética".

O texto encaminhado para sanção presidencial manteve no parecer de vantagens tributárias a Refinaria de Manaus (REAM), o que recebeu críticas do setor produtivo. Na votação final, o relator da reforma tributária na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), disse que houve "acordo político" sobre o tema. Em nota, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) criticou a manutenção e avaliou que a medida promove "desequilíbrio competitivo".