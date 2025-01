Ainda em correção das altas recentes, taxas caem apesar de avanço do dólar

Os juros futuros encerraram a sessão em baixa, na contramão do avanço do dólar e dos rendimentos dos Treasuries. A exemplo desta quinta-feira, 2, o mercado continuou corrigindo excessos de prêmios embutidos na curva no fim do ano passado, uma vez que o noticiário e a agenda seguiram sem destaques. A liquidez, ontem já abaixo do padrão, foi ainda menor nesta sexta, 3, refletindo a ausência de muitos players no período entre o feriado de Ano Novo e o fim de semana. No acumulado da semana mais curta, as taxas também cederam ante os níveis de fechamento da última sexta-feira.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou a 15,06% (mínima), de 15,20% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027, a 15,50% (de 15,71%). O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 15,32%, ante 15,55% no ajuste.