Stournaras do BCE: espero que as taxas de juros sejam reduzidas para 2% até o outono

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Grécia, Yannis Stournaras disse nesta quinta, 2, que espera que os cortes nos juros europeus reduzam as taxas para 2% até o outono do Hemisfério Norte. "Espero mais 100 pontos-base de cortes, se não tivermos circunstâncias inesperadas na Europa e nos EUA", afirmou, em entrevista para a estação de rádio Skai 100.3, divulgada hoje no site do BC grego.

No entanto, o dirigente reconheceu que existem diversas incertezas que podem afetar a trajetória dos juros. Entre elas, Stournaras destacou o segundo mandato de Donald Trump nos EUA e as promessas de tarifas comerciais, além da incerteza política e impasse orçamentário na França.