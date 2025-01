PMI industrial do Reino Unido cai a 47 em dezembro e atinge menor nível em 11 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido caiu de 48 em novembro para 47 em dezembro, no menor nível em 11 meses, de acordo com pesquisa final da S&P Global divulgada nesta quinta-feira, 2. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e da estimativa prévia, ambas de 47,3.

O dado abaixo de 50 mostra que houve contração da atividade no período.