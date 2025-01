PMI Industrial da China recua para 50,5 em dezembro, mostra pesquisa final

O índice de gerentes de compras (PMI) industrial da China recuou para 50,5 em dezembro, após alcançar 51,5 em novembro, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com a Caixin. O resultado veio abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, que previam o avanço do indicador para 51,7 no mês passado.

Apesar da desaceleração, o PMI industrial chinês permaneceu pelo terceiro mês consecutivo acima dos 50 pontos, o que indica a expansão da atividade. Fonte: Dow Jones Newswires.