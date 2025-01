Bolsas da Ásia fecham em queda e ações chinesas têm pior começo de ano desde 2016, após PMI

As bolsas da Ásia fecharam em queda e as principais ações chinesas tiveram o pior primeiro dia do ano desde 2016 nesta quinta-feira, 2, após um dado sobre o setor de manufatura induzir renovadas preocupações sobre as perspectivas para a segunda maior economia do planeta. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China recuou para 50,5 em dezembro, conforme pesquisa final da S&P Global em parceria com a Caixin.

O número acima de 50 mostra que houve expansão da atividade, mas em ritmo bem mais lento que no mês anterior.