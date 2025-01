Aprovado enquadramento no Reidi de projeto da Rumo na Ferrovia do Mato Grosso

O Ministério dos Transportes aprovou o enquadramento do projeto de investimentos em infraestrutura no setor de transporte ferroviário proposto pela empresa Rumo S.A no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi). O projeto, denominado Ferrovia do Mato Grosso, tem por objeto o início das obras da Ferrovia Estadual Senador Vicente Emílio Vuolo, a serem realizadas pela Rumo.

O projeto abarca os últimos 435,8 quilômetros da Ferrovia no Mato Grosso e contempla a implantação dos seguintes serviços e obras: Trecho Santa Elvira - Cuiabá (92,6 km) + 5 pátios - Ramal Cuiabá; Trecho Campo Verde - Nova Mutum (268,2 km) + 12 Pátios; Trecho Nova Mutum - Lucas do Rio Verde (75 km) + 3 Pátios.