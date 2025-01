União: Publicada MP que aumenta salário dos servidores federais

ANÚNCIO foi feito pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck / Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

No último dia de 2024, o Governo Federal publicou em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), a Medida Provisória 1.286 de 31 de dezembro de 2024. A MP visa cumprir acordo firmado ao longo do ano com os servidores, de garantir reajustes para 100% dos servidores em 2025 e 2026. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O conteúdo da MP havia sido adiantado pela ministra da Gestão, Esther Dweck, na segunda-feira, 30 de dezembro, em coletiva de imprensa.

Assine agora "Estamos adequando os cargos obsoletos transformando em cargos mais úteis, importantes para essa nova etapa do Estado brasileiro . O nosso objetivo é ter um governo eficiente e um país justo", reforçou a ministra.

“Temos uma estabilidade no gasto com o pessoal e a variação média da despesa com o pessoal da área do Poder Executivo. Ele está totalmente alinhado com o arcabouço, crescendo inclusive abaixo do limite máximo do arcabouço. Do ponto de vista fiscal, estamos respeitando todos os limites, todas as regras fiscais”, reforçou Esther Dweck. Para 2026, o impacto primário da segunda etapa será reduzido para R$ 8 bilhões, com impacto financeiro de R$ 8,5 bilhões. As regras fiscais priorizam as despesas primárias, pois estas estão diretamente relacionadas às políticas públicas e ao funcionamento da administração pública.