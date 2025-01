Motoristas cearenses já podem emitir boleto do IPVA 2025; veja como

EXPECTATIVA é de que 125 mil novos veículos sejam incorporados à frota no Ceará / Crédito: Beatriz Boblitz, em 21/6/2024

A partir desta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, os motoristas cearenses já podem emitir o boleto para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deste ano. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O Documento de Arrecadação (DAE) Automático pode ser emitido pelo site da Secretaria da Fazenda (Sefaz), no Portal de Serviços. Também é possível obter o DAE por meio do Assistente Virtual do WhatsApp, pelo número (85) 3108-1404.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quem escolher a opção pelo WhatsApp deve ficar atento ao número de telefone da Sefaz e se ele possui o selo verde de verificação antes de realizar o processo de pagamento.

A Sefaz alerta para as tentativas de golpe e reforça que o contribuinte deve ter cuidado ao escolher o pagamento por Pix. "Ao pagar o IPVA por Pix, que pode ser feito em qualquer banco, verifique se no nome do favorecido está escrito Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, e se o CNPJ é 07.954.597/0001-52." Outro alerta diz respeito às guias de recolhimento do imposto. A Sefaz não envia esses boletos por meio dos Correios, WhatsApp ou por email. Qualquer dúvida sobre o IPVA 2025 pode ser sanada por meio do Plantão Fiscal no telefone (85) 3108-2200. Leia mais IPVA 2025: Ceará terá redução média de 2,45% no imposto; veja detalhes Sobre o assunto IPVA 2025: Ceará terá redução média de 2,45% no imposto; veja detalhes

Conforme dados divulgados pela Sefaz, a previsão de arrecadação com o imposto neste ano é de R$ 2,14 bilhões. Um modelo Lamborghini terá o boleto de IPVA mais caro a ser pago, custando R$ 110 mil.

Em 2024, o valor estimado de arrecadação com IPVA foi de R$ 1,77 bilhão. A atual frota de veículos do Estado chega a 2,47 milhões. Em 2025, 51% dos veículos tributados (1,28 milhão) são motocicletas, enquanto outros 33,4% são automóveis (1,07 milhão). Os motociclistas donos de modelos com até 125 cilindradas e sem infrações de trânsito em 2024 terão direito a desconto e pagarão alíquota de 1%. Os que não se adequam às regras do benefício, pagaram a alíquota normal, de 2%. Lamborghini Urus é o carro que vai pagar o maior valor do IPVA 2025 no Ceará Crédito: Cristian Musolino/Unsplash

Redução média de custo com o IPVA 2025 A tabela de referência para cobrança do IPVA 2025 foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no último dia 19/12. O anexo com a listagem completa, contendo marcas e modelos de todos os veículos emplacados no Ceará e os valores correspondentes, pode ser consultado no site da Sefaz (https://www.sefaz.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/61/2020/08/ANEXO-II-IN-1492024.pdf) Para 2025, houve uma redução média de 2,45% no imposto, que leva em consideração o valor venal do veículo.