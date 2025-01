Bolsas da Europa fecham sessão curta em alta, mas Paris tem perda no ano por incerteza política

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta terça-feira, 31, em dia de liquidez reduzida na véspera do Ano Novo, que encurtou a sessão. A maior parte das praças europeias encerra este ano com ganhos modestos, à exceção da Bolsa de Paris - que amarga perdas, abalada pelo ambiente de incerteza política na França. Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,64%, a 8.173,02 pontos, com perda mensal de 1,37% e trimestral de 0,77%. Em Madri, o IBEX 35 subiu 0,50%, a 11.595,00 pontos, com baixa de 0,43% no mês e de 2,47% no trimestre. As bolsas de Frankfurt e de Milão não abriram em razão do feriado.

Investidores europeus aproveitaram para encerrar o último pregão com ganhos modestos, conforme se preparam para um cenário incerto da economia global em 2025. No próximo ano, a posse de Donald Trump na presidência dos EUA, o rumo da política monetária dos principais bancos centrais e a possível exaustão do rali de inteligência artificial (IA) devem determinar a direção dos mercados acionários, apontam analistas.

"O consenso é de que 2025 será um bom ano, a medida que a flexibilização monetárias de BCs e a queda nos rendimentos de títulos ajudem a ampliar o rali de empresas de tecnologia americanas", avalia o Swissquote. O banco suíço também projeta que as ações europeias devem se aproximar de pares americanos por fatores de natureza cíclica e conforme o Banco Central Europeu (BCE) corta juros na Europa mais rápido do que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) será capaz de reduzir nos EUA. Na variação anual, Londres teve alta de 5,7%, Madri avançou 14,8%, Frankfurt saltou 18,9% e Milão subiu 12,6%.