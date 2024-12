Ocupação hoteleira do Rio passa de 96% para o Réveillon

Mais de 96% dos quartos de hotéis do Rio de Janeiro já estão ocupados para a noite de Réveillon (31 de dezembro), de acordo com o último levantamento do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro - HotéisRio. O presidente da entidade, Alfredo Lopes, disse que as reservas continuam aquecidas e devem chegar a 100% até esta terça-feira (31) em Copacabana e outros bairros da Zona Sul. Mais de 96% dos quartos de hotéis do Rio de Janeiro já estão ocupados para a noite de Réveillon (31 de dezembro), de acordo com o último levantamento do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro - HotéisRio. O presidente da entidade, Alfredo Lopes, disse que as reservas continuam aquecidas e devem chegar a 100% até esta terça-feira (31) em Copacabana e outros bairros da Zona Sul.

Considerando um período mais extenso - do dia 29 de dezembro a 1º de janeiro - a ocupação é de cerca de 85%, mas se aproxima de 88% nos bairros de Copacabana e Leme, que recebem a mais tradicional festa da virada do Brasil.

Também são expressivas as taxas em outros bairros da orla. A região de São Conrado, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes tem ocupação de quase 87% e nos bairros de Ipanema e Leblon, mais de 84% dos quartos estão ocupados. Atualmente, a rede hoteleira do Rio tem cerca de 50 mil quartos, e apesar de a cidade ser um destino turístico reconhecido, Lopes defende investimentos constantes e a realização de grandes eventos ao longo do ano, a exemplo do Rock in Rio e do show da cantora Madonna, que lotou a praia de Copacabana no ano passado. Ele argumenta que "o turismo aquece a economia e gera um número enorme de empregos. Essas pessoas também consomem com seus salários e a arrecadação sobe e aí o município pode investir mais em áreas como saúde e educação. Há países que vivem essencialmente do turismo", destaca.