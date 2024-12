Dólar hesita em meio à disputa técnica da Ptax

O dólar à vista está hesitante em dia de movimentação técnica em torno do fechamento da taxa Ptax de dezembro e de 2024. A divisa abriu a segunda-feira, 30, em alta leve e teve máxima a R$ 6,220 (avanço de 0,43%), acompanhando a valorização externa ante pares emergentes do real ligados a commodities e mantendo atenção no imbróglio das emendas parlamentares e no aumento das projeções de inflação nos próximos três anos no boletim Focus do Banco Central.

Contudo, pouco antes das 9h40, o dólar perdeu força e testou mínima a R$ 6,1865 (-0,02%), após acumular ganhos de 2% na última semana.