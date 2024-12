Bolsas de NY caem com queda da Boeing e realização de lucros em ações de tecnologia

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, 30, com nova rodada de realização de lucros nas ações das empresas de tecnologia após um ano de ganhos estelares. A Boeing esteve em destaque entre as principais quedas porcentuais do Dow Jones, ainda que tenha reduzido a baixa, após duas aeronaves de sua fabricação se envolverem em acidentes entre sábado e domingo, um na Noruega e outro na Coreia do Sul. As empresas agrupadas no bloco das "Sete Magníficas" voltaram a ceder.

O Dow Jones caiu 0,77%, fechando em 42.992,21 pontos. O Nasdaq perdeu 1,49%, aos 19.722,03. pontos. O S&P 500 terminou o dia em baixa de 1,11%, aos 5.970,84 pontos.