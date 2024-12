Spread médio no crédito livre sobe a 28,5pp em novembro, de 28,3pp em outubro, afirma BC

O spread médio no segmento de pessoa física subiu de 40,4 pontos porcentuais em outubro (dado revisado) para 40,8 pontos em novembro. Nas operações de empresas, passou de 9,7 para 9,6 pontos.

O spread médio do crédito direcionado, com recursos da poupança e BNDES, passou de 4,4 p.p. em outubro para 4,2 p.p. em novembro. O spread do crédito total, que inclui livre e direcionado, passou de 18,4 p.p. para 18,6 p.p. na passagem entre os dois meses.