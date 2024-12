Lucro industrial na China sofre queda anual de 7,3% em novembro, mas cai em ritmo mais lento

O lucro industrial na China caiu 7,3% em novembro ante igual mês do ano passado, segundo o NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado, porém, apresentou sinais de melhora em relação a outubro, quando o lucro das principais empresas industriais chinesas teve queda anual de 10%. Entre janeiro e novembro, o lucro do setor industrial chinês mostrou redução de 4,7% ante o período equivalente de 2023. No acumulado de janeiro a outubro, o recuo havia sido menor, de 4,3%. Fonte: Dow Jones Newswires.