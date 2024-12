Haddad deixa gabinete do ministério da Fazenda em SP sem falar com a imprensa

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou na tarde desta sexta-feira, 27, o gabinete da pasta, em São Paulo, sem falar com a imprensa. Durante a tarde, ele teve reunião com o diretor executivo pelo Brasil do Banco Mundial, Marcos Chiliatto, e com o presidente da Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney. Não há novos compromissos na agenda de Haddad para os próximos dias.