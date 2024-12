Bolsas de NY fecham em queda com realização liderada por ações de tecnologia

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 27, com as ações das empresas de tecnologia liderando uma correção após um ano de ganhos estelares. As empresas agrupadas no bloco das "Sete Magníficas" marcaram perdas relevantes, com o declínio da Apple deixando mais distante a aproximação da companhia da condição inédita de empresa de US$ 4 trilhões.

O Dow Jones caiu 0,77%, fechando em 42.992,21 pontos. O Nasdaq perdeu 1,49%, aos 19.722,03. pontos. O S&P 500 terminou o dia em baixa de 1,11%, aos 5.970,84 pontos. Na semana, o Dow Jones subiu 0,35%; o Nasdaq ganhou 0,78% e o S&P 500, 0,67%