Porta-voz da BYD se opõe a relatos de más condições em obra no Brasil e alega difamação

Porta-voz da fabricante de veículos chineses BYD, Li Yunfei se opôs a relatos sobre más condições de trabalho em um canteiro de obras no Brasil, onde está sendo construída uma fábrica da montadora, dizendo que as alegações têm como objetivo difamar a China, as marcas do país e minar a amizade entre o Brasil e a potência asiática.

No início da semana, uma força-tarefa liderada por promotores brasileiros disse ter resgatado 163 cidadãos chineses que, segundo eles, estavam trabalhando em condições "semelhantes à escravidão" e com situação sanitária ruim. A BYD disse que "rescindiria imediatamente o contrato" com o Jinjiang Group, empreiteira responsável pela obra, e que estava estudando outras medidas apropriadas.