Confiança da Indústria sobe 1,0 ponto em dezembro, a 99,6 pontos, afirma FGV

Após recuar em setembro, outubro e novembro, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 1,0 ponto na passagem de novembro para dezembro e encerrou o ano com 99,6 pontos, informou nesta quinta-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumulou queda de 0,3 ponto na média móvel trimestral, o terceiro recuo consecutivo nesta métrica.

Houve, nesta leitura, recuo de 1,0 ponto no Índice de Situação Atual (ISA), mas avanço de 3,1 pontos no Índice de Expectativas. "Os indicadores sobre a situação atual, incluindo o Nuci, apresentam piora disseminada e sugerem um ritmo mais fraco do setor no encerramento do ano. Por outro lado, as expectativas estão melhores, porém concentradas nos segmentos relacionados às categorias de bens de consumo", comenta, em nota o economista do Ibre/FGV Stéfano Pacini.