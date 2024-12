China divulga diretrizes para emissão de títulos de propósito específico

O Escritório Geral do Conselho de Estado da China emitiu um documento sobre o aprimoramento do mecanismo de gerenciamento dos títulos de propósito específico usados por governos locais, com o objetivo de aproveitar melhor a ferramenta fiscal para apoiar a economia do país.

Projetos como edifícios para uso oficial e parques temáticos devem ser incluídos na lista negativa para a alocação de títulos para fins específicos, de acordo com a declaração publicada na quarta-feira.