Argentina: Merval fecha em alta pela quarta sessão seguida e estende rumo estelar de 2024

O índice Merval subiu 1,8% na sessão desta quinta-feira, 26, estendendo a alta para a quarta sessão seguida. O movimento leva o índice a acumular uma valorização aproximada de 168% no ano até o pregão, colocando a Bolsa de Buenos Aires a caminho de encerrar o ano como o mercado acionário com melhor desempenho.

As ações do Banco Patagonia avançaram 3,4% e as da Sociedad Comercial Plata, 1,9%. A Holcim (Argentina) subiu 1,6%.