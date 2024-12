Ouro fecha em alta com recuo dos juros dos Treasuries em dia de sessão mais curta

O ouro para fevereiro fechou em alta de 0,27%, a US$ 2.635,50 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Além disso, é provável que os compradores chineses estejam procurando diversificar suas participações, já que a força do dólar continua a empurrar o yuan para baixo, mantendo um piso sob o preço do ouro, acrescenta a empresa de investimento.

De acordo com o Bank of America, o metal dourado ainda está no caminho certo para atingir US$ 3.000 a onça-troy no próximo ano, mas os investidores precisarão ser pacientes, já que o atual período de consolidação pode durar até o primeiro semestre do ano.

*Com informações da Dow Jones Newswires