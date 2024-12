Ministro defende meta e fala em 'racionalidade'

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse ontem que o governo tem compromisso de cumprir o marco fiscal aprovado neste ano. Ele destacou que a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi determinante para alcançar os resultados fiscais, apesar das pressões e dúvidas do mercado.

"O presidente da Febraban (Isaac Sidney) disse o seguinte: ‘Está na hora de furarmos a bolha do estresse dos ativos financeiros’. Ele mesmo dizendo irracionalidade nesse momento. Então, eu acredito que é o papel de todos nós, absolutamente de todos nós: governo, Congresso Nacional, os atores econômicos, furarmos essa bolha do estresse dos ativos e cairmos no terreno da racionalidade", afirmou o ministro, em entrevista à GloboNews.