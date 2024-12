Banco do Brasil terá ferramenta para confirmação online imediata de compras no cartão

O Banco do Brasil (BB) terá uma ferramenta para que os clientes confirmem de forma imediata compras feitas com cartões do banco e que tenham sido recusadas devido a normas de segurança. A ferramenta serve para compras que são feitas pelos próprios clientes, mas que por algum motivo não são autorizadas.

Chamada de "BB, sou eu!", a funcionalidade operará através do aplicativo do banco. Nele, o cliente poderá validar a compra na hora, de forma digital, o que segundo o BB garantirá que apenas transações legítimas sejam autorizadas. Caso o cliente não reconheça a compra, o cartão será bloqueado, e a segunda via, enviada de forma automática.