ANP publica metas preliminares para redução de emissão por distribuidores em 2025

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou nesta terça-feira, 24, as metas preliminares para 2025 de redução de emissão de gases causadores do efeito estufa por todos os distribuidores de combustíveis, no âmbito do RenovaBio. A meta anual individual definitiva de cada distribuidor será publicada até o dia 31 de março do ano que vem.

O RenovaBio é a Política Nacional de Biocombustíveis, que tem entre seus principais instrumentos o estabelecimento de metas nacionais anuais de descarbonização para o setor de combustíveis. O objetivo é incentivar o aumento da produção e da participação de biocombustíveis na matriz energética de transportes do País.