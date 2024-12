Abecip: crédito imobiliário via poupança soma R$ 14,9 bilhões em novembro (+26,4% em um ano)

O crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 14,91 bilhões no mês de novembro, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Foi o segundo melhor novembro da história, com alta de 26,4% em relação ao volume do mesmo mês de 2023. No entanto, houve queda de 17,4% em relação a outubro deste ano.

A baixa na comparação com outubro veio com a redução das liberações por parte da Caixa Econômica Federal, que tradicionalmente é líder do setor. Em novembro, a Caixa financiou R$ 3,959 bilhões via poupança tanto para a construção quanto para a aquisição de imóveis, baixa de 38%.