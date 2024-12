Projeção do Focus para o IPCA acumulado de dezembro a fevereiro é de alta de 1,90%

As medianas do relatório Focus para o IPCA mensal de dezembro a fevereiro indicam uma inflação acumulada de 1,90% no período, contra 1,86% de uma semana atrás e 1,61% de quatro semanas antes.

A mediana para o IPCA de dezembro passou de 0,58% para 0,60%, contra 0,51% um mês antes. A estimativa intermediária para janeiro de 2025 passou de 0,02% para zero, contra 0,49% há quatro semanas. A projeção para fevereiro de 2025 passou de 1,26% para 1,30%, de 0,68% um mês atrás.