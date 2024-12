Preços administrados no IPCA de 2025 passam de 4,15% para 4,39%, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para a inflação de preços administrados em 2024 passou de 4,62% para 4,69%. Um mês antes, estava em 4,67%. A projeção para 2025 passou de 4,15% para 4,39%, de 4,16% quatro semanas atrás. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 23. O Banco Central (BC) espera que a inflação de preços administrados seja 4,6% este ano e desacelere a 4,5% no próximo, conforme os números divulgados no mais recente comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom).