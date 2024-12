PIB do Reino Unido (final) cresce 0,9% na comparação anual do 3° trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,9% no terceiro trimestre ante igual período do ano passado, segundo leitura final divulgada nesta segunda-feira, 23, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) do país. O resultado ficou aquém da estimativa prévia e da previsão de analistas consultados pela FactSet, ambas de 1,0%. No confronto com os três meses anteriores, o PIB britânico ficou estagnado no terceiro trimestre, ante expectativa por alta de 0,1%. *Com informações da Dow Jones Newswires.