Petrobras rescinde contrato de desinvestimento dos campos de Uruguá e Tambaú

A Petrobras abriu teaser, ou seja, a etapa de divulgação de oportunidade, para a venda de sua participação nos campos de Uruguá e Tambaú em setembro de 2021. O contrato com a Enauta, por sua vez, foi assinado em dezembro de 2023.

Na ocasião, a empresa informou que receberia com a operação é de até US$ 35 milhões, sendo US$ 3 milhões pagos na data da assinatura do contrato, US$ 7 milhões no fechamento da transação e até US$ 25 milhões em pagamentos contingentes, a depender das cotações futuras do Brent e eventos relacionados ao desenvolvimento dos ativos.