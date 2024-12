Mediana de Selic no fim do ciclo de aperto sobe de 14,25% para 15%, aponta Focus

A mediana do Sistema Expectativas de Mercado, que embasa o relatório Focus, para a taxa Selic no fim do ciclo de aperto monetário subiu 0,75 ponto porcentual, de 14,25% para 15%. Com isso, o consenso dos economistas é que os juros terão de subir ao nível mais alto desde 1º de junho de 2006, quando estavam em 15,25%. A trajetória esperada pelo mercado conta com duas altas de 1 ponto porcentual nos juros, em janeiro e março, até 14,25%, conforme o forward guidance deixado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na decisão de dezembro. Depois, os economistas esperam mais uma alta de 0,50 ponto em maio, a 14,75%, e um último ajuste de 0,25 ponto em junho, a 15%.

As medianas indicam que a taxa básica de juros permaneceria nesse nível até novembro de 2025, quando o BC promoveria o primeiro corte, de 0,25 ponto, para 14,75%. Depois, a Selic encerraria o ano que vem neste nível.

Inflação Mesmo com a alta de 0,75 ponto porcentual na projeção de taxa Selic terminal, o mercado voltou a aumentar as suas expectativas de inflação. A mediana para o IPCA acumulado em quatro trimestres até o segundo trimestre de 2026, horizonte relevante da política monetária, saltou de 4,16% para 4,32%, tomando como base as medianas para a inflação trimestral no Focus. A alta de 0,16 ponto porcentual na expectativa ocorreu após uma trégua na desancoragem, que havia sido observada na última divulgação do Focus. Agora, a mediana do mercado está 0,32 ponto porcentual acima da projeção do BC para o IPCA no horizonte relevante, que é de 4%.