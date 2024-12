Inflação está muito perto de atingir meta de 2% na zona do euro, diz Lagarde, do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a inflação está "muito perto" de atingir a meta de 2% de maneira sustentada na zona do euro.

Em entrevista ao podcast do jornalista Martin Wolf, do Financial Times, Lagarde ressaltou que a maioria das métricas inflacionárias caminha na direção correta. "Mas acho que precisamos ser cautelosos e vigilantes", ponderou.