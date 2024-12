Governo sanciona leis que tratam da destinação de créditos especiais e suplementares

As leis sancionadas abrem os créditos para os seguintes destinos:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou várias leis que destinam créditos especiais e suplementares a vários órgãos, empresas públicas e ministérios. Os textos estão publicados em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira, 23, e tiveram origem em projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional na semana passada.

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Crédito suplementar de R$ 227 milhões;

Justiça Federal de 1º grau - sede de Joinville (SC) - Crédito especial de R$ 500 mil;

Tribunal de Contas da União - Crédito especial de R$ 685 mil por indenização de Representação no Exterior (IREX) e auxílio-familiar no exterior para representação do TCU na ONU;

Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Crédito suplementar de R$ 16,089 milhões.