Bolsas da Europa fecham na maioria em leve baixa, iniciando semana de liquidez reduzida

As bolsas da Europa fecharam na maioria em leve baixa nesta segunda-feira, 23, começando a semana do Natal, um período com poucos drivers para o mercado marcado pela liquidez reduzida. Ainda assim, investidores acompanharam a divulgação de alguns indicadores e comentários de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE).

A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que a inflação está "muito perto" de atingir a meta de 2% de maneira sustentada na zona do euro. Lagarde ressaltou que a maioria das métricas inflacionárias caminha na direção correta. "Mas acho que precisamos ser cautelosos e vigilantes", ponderou. A dirigente citou incertezas sobre o ritmo de moderação da inflação de serviços, que segue persistente em 3,9%. "Ela tem rondado cerca de 4%. Está caindo ligeiramente agora", explicou.

O integrante do BCE Gabriel Makhlouf afirmou que a incerteza enfrentada pelos dirigentes atualmente é maior do que durante o início da pandemia. Ele expressou ceticismo sobre cortes "preventivos" nas taxas de juros em resposta à ameaça de uma guerra comercial instigada pelos EUA. Makhlouf defendeu movimentos gradativos em vez de ações drásticas e destacou que a luta contra a inflação ainda não foi vencida, especialmente no setor de serviços.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,9% na comparação anual do terceiro trimestre, abaixo da leitura prévia. No confronto com os três meses anteriores, a atividade econômica britânica ficou estagnada no período. Para a Capital Economics, o desempenho mais fraco reflete os efeitos defasados do aperto monetário, a piora na demanda externa e preocupações sobre o orçamento do governo. A expectativa é por uma aceleração no ano que vem. "Mas dados mais recentes sugerem que a economia não tem muito ímpeto à medida que o ano se aproxima do fim", avalia a consultoria. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,22%, a 8.102,72 pontos.

O PIB da Espanha, por sua vez, teve expansão de 0,8% no terceiro trimestre ante o anterior, em linha com a primeira estimativa. Em Madri, o Ibex35 caiu 0,36%, a 11.426,40 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,23%, a 19.838,48 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve queda de 0,08%, a 33.739,90 pontos. Por outro lado, em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,46%, a 6.305,83 pontos.