Gasolina do Ceará salta da 10ª mais barata à 6ª mais cara do Brasil em um mês

Dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Atualmente, o preço mínimo de revenda encontrado no Estado foi de R$ 5,69 e o máximo de R$ 6,79 em 119 postos de combustíveis pesquisados no levantamento.

Fortaleza A situação é similar entre as capitais. O preço médio da gasolina de Fortaleza saiu da oitava posição mais barata para a oitava colocação mais cara do Brasil em um mês. Fortaleza contou com uma alta de 7,19% entre novembro e dezembro, saindo de R$ 5,98 para R$ 6,41 por litro nas semanas analisadas pela ANP. O preço mínimo de revenda encontrado na Capital foi de R$ 6,37 e o máximo de R$ 6,69 neste mês, em 47 postos de combustíveis.

Além disso, Fortaleza (R$ 6,41) tem a segunda gasolina mais cara por litro logo após Natal (R$ 6,65) em igual período. Nordeste Assim como a Capital, o valor médio do Ceará é, ainda, o segundo maior do Nordeste, atrás apenas do estado do Rio Grande do Norte, que registrou R$ 6,53 na última semana. No Nordeste, o preço médio mais barato da gasolina comum entre os estados é na Paraíba (R$ 5,88), enquanto no Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul (R$ 5,95).

Já o valor médio mais barato no Norte é no Amapá (R$ 5,90); no Sudeste, em São Paulo (R$ 5,96); e no Sul, no Rio Grande do Sul (R$ 6,04). Veja o preço médio do litro da gasolina no Nordeste Rio Grande do Norte: R$ 6,53



Ceará: R$ 6,38



Sergipe: R$ 6,31



Bahia: R$ 6,30



Pernambuco: R$ 6,23



Alagoas: R$ 6,15



Maranhão: R$ 5,98



Piauí: R$ 5,91



Paraíba: R$ 5,88 Tanto Fortaleza quanto o Ceará detêm preços acima da média regional do Nordeste, cujo montante cobrado por litro está em R$ 6,21. Enquanto o valor médio está em R$ 6,15 no Brasil. O coeficiente de variação da revenda no País é de 0,061.

Veja o preço médio do litro da gasolina por regiões Norte: R$ 6,56



Nordeste: R$ 6,21



Sul: R$ 6,20



Centro-Oeste: R$ 6,15



Sudeste: R$ 6,02 No Ceará, apenas os municípios de Itapipoca e Sobral têm custo médio do litro da gasolina mais caro que Fortaleza, a R$ 6,78 e R$ 6,63, em ordem. Ao passo que Quixadá está, atualmente, com o montante mais barato da semana no Estado, com R$ 5,97 por litro, nos nove municípios pesquisados. Veja o preço médio do litro da gasolina no Ceará Itapipoca: R$ 6,78



Sobral: R$ 6,63



Fortaleza: R$ 6,41



Iguatu: R$ 6,38



Icó: R$ 6,37



Caucaia: R$ 6,36



Limoeiro do Norte: R$ 6,31



Juazeiro do Norte: R$ 5,98



Quixadá: R$ 5,97 O Ceará contou com um preço mínimo de revenda por litro da gasolina comum de R$ 5,69 em Juazeiro do Norte e máximo de R$ 6,79 em Itapipoca.