Trump ameaça impor tarifas à UE caso bloco não amplie compra de petróleo e gás americanos

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira, 20, impor tarifas a importações da União Europeia (UE), caso o bloco não amplie as compras de petróleo e gás americanos. "Eu disse à União Europeia que eles devem compensar o seu enorme déficit com os Estados Unidos através da compra em grande escala do nosso petróleo e gás. Caso contrário, são TARIFAS até o fim!!!", escreveu Trump na rede social Truth Social.