Taxas de juros caem com mensagem de Lula a Galípolo, pacote e atuações do BC e Tesouro

Os juros fecharam a sessão em queda firme, após terem subido mais de 30 pontos-base na primeira etapa, mas ainda acumularam alta na semana. A redução dos prêmios de risco foi atribuída a um combo de fatores, que inclui a aprovação das pautas fiscais no Congresso e a atuação conjunta do Banco Central e do Tesouro nos mercados de câmbio e títulos. A cereja do bolo veio com a sinalização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que dará autonomia ao trabalho do Banco Central sob o comando de Gabriel Galípolo.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou em 14,94%, de 15,07% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 caiu de 15,31% para 15,10%. O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 14,68%, de 14,96%.