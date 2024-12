Sentimento do consumidor nos EUA sobe a 74,0 em dezembro, mostra pesquisa final

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, subiu de 71,8 em novembro para 74,0 em dezembro, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 20. O resultado ficou em linha com a leitura preliminar de dezembro (74,0) e abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do índice a 74,3.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses subiram de 2,6% no mês anterior para 2,8% em dezembro.