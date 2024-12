Senado inicia discussão do PL do pacote com mudanças no BPC e salário mínimo

O Senado começou há pouco a discussão sobre o projeto de lei do pacote fiscal, que limita o crescimento real do salário mínimo ao máximo permitido pelo arcabouço fiscal, de 2,5% ao ano, e estabelece mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A matéria foi aprovada na quinta-feira, 19, na Câmara por 264 votos a favor e 209 votos contrários.