Petrobras inclui cláusula de promoção de direitos humanos em contratos com fornecedores

A Petrobras decidiu estender aos seus fornecedores as mesmas regras de direitos humanos que pratica em suas operações. Segundo a estatal, a partir de agora, os contratos com as empresas vão incluir uma cláusula estabelecendo que os fornecedores, dentro de suas empresas, se comprometam com a promoção dos direitos humanos.

As empresas contratadas pela Petrobras terão de se comprometer a proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, promover a equiparação salarial entre homens e mulheres, e não utilizar mão-de-obra infantil, além de não submeterem seus profissionais a condição análoga à de escravo.