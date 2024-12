Número de clientes do BB de até 18 anos com saldo em investimentos cresce 13% em 2024

O número de clientes de até 18 anos com saldo em investimentos no Banco do Brasil (BB) cresceu 13% este ano, segundo a instituição. O patrimônio investido em fundos voltados para esse público avançou 126%, para R$ 77 milhões. "Esses fundos contribuem para o rejuvenescimento do resultado do BB, uma vez que 86% de seus cotistas têm menos de 18 anos", afirmou o banco, por meio de nota.