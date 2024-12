Novo chefe do BC não vê 'ataque especulativo' contra o real

O diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 19, que a ideia de um "ataque especulativo" contra o real como movimento coordenado não explica bem a situação do câmbio neste momento. Ele estava ao lado do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto - que deixará o cargo no fim deste mês. O atual chefe do BC disse o banco tem um nível elevado de reservas e vai atuar, se for necessário. Os dois, com outros diretores da instituição, concederam entrevista para comentar o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do BC.

Ontem, após cinco dias consecutivos de alta, a moeda fechou a R$ 6,12, recuo de 2,27%.