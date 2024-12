No mercado de juros, DI longo fica estável e demais têm viés de alta com pacote fiscal no radar

Os juros futuros operam nesta sexta-feira, 20, com viés de alta até o miolo da curva e os longos, perto da estabilidade, em meio à aprovação do pacote fiscal no Congresso, que agora depende de uma única votação no Senado e ao anúncio de leilões extraordinários do Tesouro de compra e venda de LTN e NTN-F. Além disso, o dólar cai ante o real e os rendimentos dos Treasuries operam em queda.

Às 9h30, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 15,105%, de 15,071% no ajuste anterior.