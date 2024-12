Iguatemi compra shoppings Paulista e Higienópolis da Brookfield por R$ 2,5 bi

A empresa de shopping centers Iguatemi anunciou ter fechado um acordo para a compra da fatia da Brookfield nos shoppings Pátio Paulista e Pátio Higienópolis, em São Paulo. O preço estabelecido no memorando de entendimento é de R$ 2,585 bilhões, sendo 70% à vista, pagos na data do fechamento da transação, e o restante em duas parcelas anuais iguais corrigidas pela variação do CDI. No Pátio Paulista, a fatia da Brookfield é de 55,9%, e no Higienópolis, de 50,1%. O negócio será feito em parceria com o fundo BB Premium Malls, sob gestão da BB Asset, que fará um investimento total de R$ 800 milhões. Outros sócios dos empreendimentos, com direito de preferência na compra dos ativos, também fazem parte do acordo.

Ainda de acordo com o fato relevante, com a assinatura do memorando, "as partes negociarão de "boa-fé" os termos e condições dos documentos definitivos necessários à conclusão da operação, incluindo, mas não se limitando, o contrato de compra e venda referente às participações societárias, que deverão ser contratados até a data limite de 30 de janeiro de 2025.

Além disso, "o fechamento da operação deverá estar condicionado a determinadas condições precedentes usuais em transações dessa natureza". Os dois empreendimentos são vistos como "joias da coroa" no setor de shoppings, dada as localizações em áreas nobres, fluxo intenso de visitantes de alto poder aquisitivo, números fortes de vendas e poucas áreas de lojistas vagas. Em entrevista recente ao Estadão/Broadcast, o presidente da Brookfield no Brasil, Roberto Perroni, disse que estava muito confiante no fechamento do negócio, porque esses shoppings são "irreplicáveis". "Quando você vai ter outro shopping da qualidade do Higienópolis e do Paulista à venda? A Multiplan, a Iguatemi, a Allos vão vender seus shoppings principais? Não, ninguém vai. Aqui, tem uma oportunidade única, realmente. Quem tem visão de longo prazo não pode perder um negócio desse."