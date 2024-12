'Fera' da inflação ao menos foi 'domesticada', e está sob controle, diz integrante do BCE

O integrante do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, afirmou nesta sexta-feira, 20, que a "fera" da inflação ao menos foi "domesticada". Em entrevista à revista Focus, o dirigente apontou que agora temos a inflação bem sob controle. Desta forma, ele indicou que o conselho do BCE pode continuar normalizando a sua política monetária. "Continuaremos cautelosos, no entanto. Em suma, estamos operando num ambiente de grande incerteza", ponderou. "Atualmente, estamos lidando com uma enorme agitação geopolítica. Mais do que alguma vez experimentei: a guerra na Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio, as tensões políticas econômicas e potenciais litígios comerciais, para citar apenas alguns", afirmou Nagel.

Questionado sobre o ritmo no corte de juros, o dirigente afirmou que, no Conselho do BCE, "decidimos isso de reunião em reunião, dependendo dos dados recebidos. Essa abordagem funcionou para nós até agora".