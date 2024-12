Com incerteza global, trajetória de juros ainda não está definida, diz dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta sexta-feira, 20, que pretende equilibrar preocupações com o emprego e riscos de alta dos preços em futuras decisões monetárias. A dirigente defendeu a projeção de apenas dois cortes de juros de 25 pontos-base pelo Fed ao longo de 2025, mas admitiu possibilidade de ajustar este número para mais ou para menos a depender dos desdobramentos da economia.

"A trajetória de juros ainda não está definida, há muita incerteza em nível global", disse, em entrevista à Bloomberg TV. "Não queremos uma recessão ou quebrar a economia, mas acredito que já deixamos este risco para trás e podemos ser pacientes com a política monetária", afirmou Daly. "Posso dizer com certeza que não estou confortável com a inflação em 2,5%, vamos equilibrar isso com os desdobramentos do mercado de trabalho."