Cautela externa impede Ibovespa de se empolgar após aprovação do pacote fiscal no Congresso

"Há um sentimento de aversão ao risco lá fora. Por ora, não vejo virada deste cenário", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Reseach. Segundo ele, a aprovação das medidas fiscais ontem a poucos dias do recesso parlamentar é boa nótica. "É positivo e ainda tem a votação do Orçamento, que deve avançar sem problemas. No entanto, o problema fiscal prevalece. O Congresso não tem estímulos para endurecer a medidas fiscais, e 2025 deve ser um ano desafiador", avalia Spiess.

A aprovação do pacote fiscal no Congresso Nacional é insuficiente para empolgar o Ibovespa no pregão desta sexta-feira, 20, dada a cautela externa no período da manhã. Desta forma, será difícil o principal indicador apagar a queda em torno de 3,00% registrada até o momento.

A ligeira baixa do Ibovespa vai na contramão do alívio módico no dólar à vista, em meio a novos do Banco Central e após a aprovação do plano fiscal. Já os juros futuros avançam em meio à divulgação das condições dos leilões de compra e venda de títulos públicos e com o mercado insatisfeito com a desidratação das medidas do pacote fiscal já aprovadas pela Câmara e Senado.

No exterior, os índices futuros de ações em Nova York caem diante do risco crescente de paralisação do governo americano, após a Câmara dos Estados Unidos rejeitar uma proposta de financiamento. As bolsas europeias também cedem ainda refletindo novas ameaças de tarifas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Neste ambiente, o petróleo tem desvalorização em torno de 0,90%, pesando nas ações da Petrobras. ON perdia 0,45% e PN, de 0,03% por volta das 11 horas. Hoje a Petrobras fará o pagamento da segunda parcela dos proventos aprovados pelo conselho de administração da empresa.